روسيا اليوم: حريق داخل مستشفى لكلية الطب في إسطنبول

أفاد نشطاء ووسائل إعلام بأن حريقا كبيرا اندلع اليوم الأحد داخل المبنى الجديد للمستشفى التابع لكلية الطب في جامعة إسطنبول.

وتداول نشطاء في "تويتر" لقطات تظهر عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد فوق مرفق يتبع لكلية الطب في حي الفاتح وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأكد نشطاء أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث وشرعت في إخماد النيران.

Another footage for the fire of the medical faculty at Capa University in Istanbul https://t.co/xgeeC4rZe8