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روسيا اليوم: حريق داخل مستشفى لكلية الطب في إسطنبول

كتب:

وكالات
04:42 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
اسطنبول

اسطنبول

أفاد نشطاء ووسائل إعلام بأن حريقا كبيرا اندلع اليوم الأحد داخل المبنى الجديد للمستشفى التابع لكلية الطب في جامعة إسطنبول.

وتداول نشطاء في "تويتر" لقطات تظهر عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد فوق مرفق يتبع لكلية الطب في حي الفاتح وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأكد نشطاء أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث وشرعت في إخماد النيران.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث ولم يتضح ما إذا كان الحريق أسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا.

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