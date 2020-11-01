روسيا اليوم: حريق داخل مستشفى لكلية الطب في إسطنبول

أفاد نشطاء ووسائل إعلام بأن حريقا كبيرا اندلع اليوم الأحد داخل المبنى الجديد للمستشفى التابع لكلية الطب في جامعة إسطنبول.

وتداول نشطاء في "تويتر" لقطات تظهر عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد فوق مرفق يتبع لكلية الطب في حي الفاتح وفقا لقناة "روسيا اليوم".

İstanbul'da Çapa Devlet Hastanesin'de yangın çıktığı belirtiliyor. pic.twitter.com/ReYvHNTyV9 — BPT (@bpthaber) November 1, 2020

وأكد نشطاء أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث وشرعت في إخماد النيران.

Another footage for the fire of the medical faculty at Capa University in Istanbul https://t.co/xgeeC4rZe8 — Mohamed Kassab (@MeKassab) November 1, 2020

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث ولم يتضح ما إذا كان الحريق أسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا.