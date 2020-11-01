تركيا: ارتفاع ضحايا زلزال إزمير إلى 43 قتيلا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير، إلى 43 قتيلا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان، إنه بالإضافة إلى مقتل 43 شخصا، بينهم حالة غرق، أُصيب 896 آخرون بجروح، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.

وضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة إزمير التركية، أمس، بعد الزلزال الأول الذي كان أمس الأول، بقوة 6.6 درجة، والذي خلف خسائر بشرية ومادية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أمس، في تغريدة لها عبر تويتر، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 بالتوقيت التركي في بحر إيجة، قبالة منطقة سفري حصار في إزمير.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وقال البيان إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.

وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية، إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة إزمير، تسبب في حدوث موجات مد عاتية جزئية "تسونامي".

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية، أنه جرى تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير، مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.