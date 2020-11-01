الكنيسة تحتفل السبت بمسار العائلة المقدسة باحتفالية في الكاتدرائية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم السبت المقبل بعرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما الفيلم والكتاب من إنتاج دير مارجرجس للراهبات بمصر القديمة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

وأضاف حليم، أنه سيشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة ومطارنة وأساقفة الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن الكتاب يضم نبذة مختصرة تاريخية عن الأماكن الرئيسية الخاصة برحلة العائلة المقدسة لمصر، وتم تصوير تلك الأماكن حسب وضعها الراهن وإرفاق الصور الجمالية بالنبذة التاريخية بالكتاب، حتى يكون الكتاب دليلا سياحيا شيقا وجذابا.

وأوضح حليم، أن فيلم مسار العائلة المقدسة في مصر، يقدم بعد دراسة في نصوص المخطوطات التي تبين الأماكن الرئيسية الخاصة برحلة العائلة المقدسة لمصر، وهي التي تم تصويرها وتوثيقها حسب الوضع الراهن لها، ولشهرة هذه الأماكن كتب عنها المؤرخون عبر التاريخ، وقام كثير من الرحلة بزيارتها في عصور مختلفة.

وكان البابا أقر في أغسطس الماضي، الشعار الرسمي الذي سيستخدم في لافتات مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر" ومطبوعاته، في ضوء الجهود المبذولة للانتهاء من النقاط الـ25 للمسار بين جميع الجهات المعنية.

واعتمد البابا الشعار بنسختيه: "شعار ذات اللون الواحد والخاص باللافتات المرورية وأساليب الطباعة منخفضة التكاليف وماكينات التصوير وتقنيات الحفر المختلفة، والآخر هو شعار ذات اللونين والذي سيتم استخدامه في باقي التطبيقات مثل الطباعة الملونة بجميع أنواعها ومواقع التواصل الاجتماعي وجميع الاستخدامات الرقمية وعلي الإنترنت".