أوزبكستان تختار القصبي سفيرا للسياحة لها بمصر

استقبل زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبي، سفير أوزبكستان بالقاهرة، أبيك عارف عثمانوف، وبختيار إدريسوف، المستشار السياسى للسفارة حيث رحب الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن بالسفير مؤكدا أنها الزيارة الخامسة له معه في مجلس النواب.

زعيم الأغلبية: علاقاتنا تاريخية ونسعى لتفعيل جمعية الصداقة لتعزيز التعاون بين البلدين

وقال القصبي: "نسعد بتلك العلاقة التاريخية ونؤكد على عمقها بين الدولتين منذ عام 1991 حيث أعلنت مصر تأييدها استقلال أوزبكستان وتابعنا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أوزبكستان في عام 2018 وكان هناك استقبال خاص يليق بدولة الرئيس السيسي من قبل رئيس أوزبكستان وتم توقيع 11 اتفاقية خلالها".

وتابع: "أحدث الرئيس الاوزبكستانى تغييرا شاملا ونسعى لتوقيع اتفاقيات متعددة منها تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين، وهذا ما سنبدأ به عقب نهاية الانتخابات الحالية من توصيات بزيادة خطوط الطيران بين البلدين، وكذلك تحدثنا مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي زار أوزبكستان فى أكتوبر 2018 لزيادة المنح لطلاب العلم فى أوزباكستان".

ومن جانبه، قدم سفير دولة أوزبكستان بالقاهرة أبيك عارف عثمانوف، الشكر للدكتور القصبي على حسن الاستقبال، حيث تعد هذه الزيارة لمجلس النواب الخامسة له، متابعا: "ومسرورون جدا بذلك، وجاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وزيارتكم لدولة أوزبكستان مهمة جدا لنا ولعبت دورا فى تعزيز العلاقات بين البلدين".

وواصل أن أن القاهرة شهدت مؤخرا انتخابات ناجحة حيث تعد مصر من أعظم الدول الديمقراطية فى العالم، ويشهد العالم بما فيها على ذلك، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عملا على تحقيق الإصلاحات الديمقراطية فى مصر والتي أثمرت كثيرا عن النهوض بمصر.

وأضاف: "نريد أن نهنئكم بتشكيل مجلس الشيوخ ونتمنى أن تختتم بنجاح الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب ونثق فى أن الانتخابات تختتم قريبا، وبعدها يبدأ تشكيل مجموعة التعاون بين مصر وأوزبكستان، وتبدأ الجلسات بين البلدين، وكما قلت أن الانتخابات أجريت فى أوزبكستان في سبتمبر من العام الماضي وتم تشكيل مجموعة العمل بين البلدين وقام رئيس المجلس التشريعى بإرسال دعوة إلى رئيس مجلس النواب المصرى لزيارتنا على رأس وفد من البرلمان المصري لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين حتى يكون التعاون عمليا".

وواصل: "أرسلت لمجلس النواب مذكرة لتعزيز التعاون بين كلا البرلمانين ونأمل أن نتمكن بعد انتهاء انتخابات النواب في مصر من تفعيل تشكيل مجموعة التعاون بين البلدين لإقامة العلاقات بينهما لإقامة مؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي، ونتمنى أن تزورنا برفقة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ونبدأ صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين وأريد أن أنقل تحيات رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الازوباكستانى حيث تم اختيارك سفيرا للسياحة لدولة أوزبكستان فى مصر لجمهورية مصر العربية".

ومن جانبه، رحب القصبي بالوفد الأوزبكستاني، ونقل تحيات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قائلا: "سبق أن نقلت له دعوة من نظيره الأوزبكستاني، ورحب بهذه الزيارة، وبدأ فى الإعداد لها فعليا لولا جائحة كورونا أدت لتأجيلها، ورئيس المجلس أكد حرصه الكامل على هذا الزيارة وأشكر السفير النشيط متابعته الجيدة لكل الأمور السياسية داخل مصر وأشكره على التهنئة على مجلس الشيوخ الجديد الذي يضم مجموعة من عمالقة النواب فى مصر ويجمعون بين الخبرة والحكمة".

وتابع: "بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والإمام الأكبر شيخ الأزهر فى 2018 شرفت بزيارتكم كمراقب دولي فى الانتخابات والتي تمت بنجاح وفقا للإجراءات الدستورية فى أوزبكستان ومن دواعي السعادة والفخر ما تقدم به رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء بمنحي درجة سفير".

وأضاف القصبي: "أتمنى أن أوفق في هذه المهمة وأرى أن أوزبكستان تمتلك المقومات السياحية حيث خرج منها العلماء الذين قادوا الأمة فكريا ودينيا وأعتقد أن المناخ مهيأ بين البلدين بعد الزيارة التاريخية لزيارة الرئيس السيسي، وتم توقيع أكثر من اتفاقية بين البلدين ونحتاج بذل بعض الجهد لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين ومن التوصيات العامة وجود خط طيران مباشر مكثف بين البلدين ونتابع حجم التبادل الاقتصادي والتجارة، وربما هذا الخط يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين وأرحب بكم مرة ثانية وأنقل تحياتي لرئيس دولة أوزبكستان ورئيس الوزراء والى الشعب الأوزبكستاني".

ومن جانبه رحب السفير الاوزباكستانى بهذا اللقاء الذى وعكس مدى العلاقة بين البلدين وسررت جدا الاستماع الى توصياتكم وأنتهز هذه الفرصة أؤكد أن رحلات الشارتر بدأت وأثناء جائحة كرونا وطلنا الى 6 رحلات بين البلدين وهناك 3 شركات منها اثنين من مصر وأخرى فى أوزباكستان وبلغ حتى الآن 60 وفد زاروا أوزباكستان من عام 2018 وحجم التبادل التجارى زاد عقب زيارة الرئيس السيسي وكذلك افتتحت 23 شركة مصرية فى مجالات النسيج والصيدلة والأثاث والمنتجات الجلدية وفى نوفمبر سوف ننظم زيارة لشركة السويدى من الخبراء لتعزيز مجال الطاقة.

ومن جانبه أكد الدكتور القصبى تطلعه لمزيد من التعاون وكان بنا لقاء مع بعض القيادات النيابية والدينية حيث أن المناخ أصبح مهيأ لمزيد من التعاون بين البلدين وبصفتى زعيم الأغلبية أؤكد كامل استعدادنا لمزيد من التعاون بين البلدين.