جثة جنين تكشف الجريمة.. "تلميذة" تجهض نفسها بعد حملها سفاحا من زميلها

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة من مساء الثلاثاء الماضي، داخل مشرحة مستشفى حلوان العام، كعادته دخل موظف "م" المسؤول عن المشرحة، لاستلام الدفتر وموعد عمله بالمستشفى من زميله.

وأثناء فحص الجثث والاستلام، عثر على جثة جنين داخل المشرحة، فقال: "هي الجثة دي مين رماها يا ترى"، ثم اطلع الموظف على التقرير الخاص بالمجني عليه "جثة الجنين"، وفوجئ بالآتي:

"حضرت طالبة تبلغ من العمر 16 عاما، ترتدي ملابس المدرسة الصنايع، في حالة إعياء، أجهضت نفسها ثم هربت من المستشفى".

تم إخطار المباحث، التي كشفت التفاصيل من خلال السطور القادمة:

هذه كانت بداية مأساة "تلميذة ثانوي صنايع" كشفها العثور على جثة جنينها داخل المشرحة، التي لا تزال متحفظ عليها حتى الآن لمدة 21 يوما، تحت تصرف النيابة العامة.

ودلت التحريات، أن "التلميذة" مارست الرذيلة مع زميلها عمره 17 عاما، واعتادا الاثنان على ممارسة الرذيلة داخل شقة والد الأخير.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن الطالب مارس الرذيلة مع التلميذة 3 مرات، وعاشرها معاشرة الأزواج، حتى حملت منه سفاحا، ثم طلب منها الإجهاض وتهرب من الزواج منها.

ألقت المباحث القبض على التلميذة وصديقها، وبمناقشة الأولى قررت أنها تعرفت على حبيبها منذ عام و8 أشهر، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، تطورت إلى حب، ثم طلب منها زيارة والدته فى المنزل، بحجة أنها مريضة، ومارس معها الرزيلة.

وأضافت في محضر الشرطة، أن المتهم عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، حتى حملت منه، وعندما أخبرته بحملها، فوجئت به يتهرب منها، ويطلب منها الإجهاض.

وقالت التلميذة في المحضر: "أجهضت نفسي، وأصبت بنزيف وروحت المستشفى، ساعدني الطبيب على الإجهاض وبعد خروجي، هربت منهم خوفا من المسؤلية"

استدعى رجال الشرطة والدة الفتاة وبمناقشته عن الحادث: أكد أنه لم يعلم بالواقعة، حتى أخبره رجال المباحث، ووجه ضابط المباحث له سؤال، عن سبب عدم رعاية ابنته، فقرر أنه منفصل عن زوجته.

ولفت إلى أنه لا يعرف شيئا عن ابنته، متهما صديقها بخداعها، وأنه أوقعها فى شباكه، بعد إيهامها بالزواج، تم حجز الشاب والفتاة، وتحرر محضر، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بحضور تلميذة فى حالة إعياء شديدة، وتبين أنها حامل في الأسبوع 22.

وأضاف الإخطار، أنه تم اتخاذ الاجراء الطبي وإجهاضها، ثم فوجئوا بهروب التلميذة من المستشفى، تم ضبطها وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.