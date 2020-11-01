أبو الغيط يستقبل "العسومي" الرئيس الجديد للبرلمان العربي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، وأعضاء هيئة مكتب البرلمان بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك إثر انتخابهم يوم 28 أكتوبر الماضي.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن "أبو الغيط" أشاد بجهود البرلمان خلال فترة تولي رئيسه السابق، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بين الجامعة العربية والبرلمان في مختلف المجالات، وعلى الساحتين الدولية والإقليمية لخدمة القضايا العربية.

وأضاف المصدر، أن "أبو الغيط" أعرب عن ثقته في اضطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان بمسؤولياتها خاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في الارتقاء بالتعاون القائم وتعزيزه بما يخدم مصالح الشعوب العربية.