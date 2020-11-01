أماني أبوزيد: الاتحاد الأفريقي يضم جميع دول القارة عكس الأوروبي

قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، إن الدول الأوروبية قررت الانضمام سويًا تحت لواء واحد وسياسات أوروبية موحدة ونُظم موجودة في أمور كثيرة تتضمن سيادة الدول في نفس الوقت، ونفس الأمر حدث في أفريقيا بعد التحرر فكانت هناك منظمة الوحدة الأفريقية تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي.

وأضافت "أبو زيد"، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة "DMC"، مع الإعلاميتين سناء منصور و نهي عبد العزيز، على شاشة "DMC"، أن الفرق ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، هو أن الاتحاد الأفريقي شمل كافة الدول الأفريقية وعددهم 55 دولة، بينما تأسس الاتحاد الأوروبي وبدأت دولة تلو الأخرى تنضم فيه تباعًا.

وأشارت مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، إلى أن الاتحاد الأفريقي كيان سياسي يّجمع كل دول القارة والتي نهدف من خلاله إلى التكامل والاندماج الإقليمي بين الدول، "يبقى كلنا لينا صوت واحد وقوة تفاوضية كبيرة، يبقى لينا سوق مشترك تجاري ضخم، يبقى لينا شبكات نقل ومواصلات تربط بين الدول الأفريقية ببعضها".

وأوضحت أنها مسؤولة في الاتحاد الأفريقي عن البنية التحية والطاقة والسياحة، ومسؤولة عن النقل بكل أنواعه البحري والجوي والسكك الحديد والبري، فضلًا عن الطاقة والبنية المعلوماتية والسياحة، "كل دي مسؤوليتها في السياسات والاستراتيجيات القارة التي تجمع القارة، وهناك لجان للأمور السياسية ولجان لجان للأمور الاقتصادية، عملية كبيرة جدا".