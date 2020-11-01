1024 ناشرا يشاركون في معرض الشارقة للكتاب.. ومصر تتصدر القائمة

تلتقي على أرض إمارة الشارقة 73 ثقافة وحضارة في حوار يتواصل على مدار إحدى عشر يوماً في مركز إكسبو الشارقة، حيث يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة" 1024 ناشراً يعرضون بأكثر من 30 لغة من حول العالم 80 ألف عنوان جديد ومؤلف في مختلف الحقول العلمية والإبداعية والأدبية.

ويعقد المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر الجاري، جميع فعالياته المصاحبة "عن بُعد" عبر منصة "الشارقة تقرأ"، وذلك انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تبقى أبواب المعرض مفتوحة أمام زوّاره من عشّاق الكتاب للوصول إلى عناوينهم المفضلة وزيارة دور النشر عن طريق التسجيل في موقع الهيئة التالي:

registration.sibf.com

وخصصت إدارة المعرض خمس نقاط استعلام موزعة على قاعات المعرض الستة، بهدف تسهيل مهمة وصول الزوّار للكتب ودور النشر المشاركة، حيث جمع المعرض هذا العام ناشرين من مختلف بلدان العالم، وتصدرت مشاركاتهم جمهورية مصر العربية بـ 202 دار نشر، تليها دولة الإمارات بـ 186 داراً، وجمهوية لبنان بـ93 داراً، والجمهورية العربية السورية بـ72 داراً، والمملكة العربية السعودية بـ 46 داراً. أما دور النشر الأجنبية، فتتصدرها المملكة المتحدة المشاركة بـ 39 داراً، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 29 داراً، بالإضافة لـ 13 داراً من إيطاليا، و12 داراً من فرنسا، و8 دور نشر من كندا.

وحرصاً على سلامة وصحة الزوار والمشاركين اتخذت الهيئة جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تنسجم مع قرارات وتوجهات دولة الإمارات للحيلولة دون انتشار الفيروس، وأعدت الهيئة بروتوكولاً صحياً، وزعته على شكل كتيب للناشرين بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، إلى جانب تشديد الهيئة على ضرورة التزام جميع الزوّار والناشرين بالإجراءات الوقائية المتبعة، وتطبيق سياسة التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة الطبية وغيرها من مستلزمات الوقاية العامة.