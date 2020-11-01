أبوزيد: أفريقيا أكبر كتلة في الأمم المتحدة.. "قارة بصوت موحد"

قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، كما أن الأمور السياسية في الاتحاد الأفريقي مهمة للغاية، والجميع شاهد ذلك بنفسه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الاتحاد الأفريقي العام الماضي كرئيسًا لهذا الاتحاد.

وأضافت "أبوزيد"، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبد العزيز وسناء منصور، أن الرئيس السيسي كان يتجول في القارة الأفريقية وبلدانها ويقوم بحل المشكلات الخاصة بالسلم والأمن، فضلًا عن أمور كثيرة داخل القارة، وذلك بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي العام الماضي.

وأشارت مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، إلى أن هناك قوات أفريقية لحفظ الأمن والسلم وبها مصريين، كما أنه في المحافل الدولية أفريقيا دائما لها صوت موحد، ودائما ما يقال: "أفريقيا قارة واحدة بصوت واحد"، حيث إن القارة في الأمم المتحدة لديها 55 صوتا دائما موحدين: "ولو هناك أي ترشيحات يحاولوا كسب صوت أفريقيا".

وتابعت: "هناك حرص شديد على كسب الأصوات الأفريقية داخل الأمم المتحدة، كونه أكبر كتلة تصويتية في الأمم المتحدة، لنا أن نفتخر جدًا بقارتنا ومعدلات النمو، الدول الأفريقية كانت من ضمن الدول ذات أسرع نمو في العالم، كما أن تمثيل المرأة في كافة المناصب كانت أيضًا موجودة في البلاد الأفريقية، والرقمنة سريعة جدًا في أفريقيا".