أبو زيد: الدولة رشحتني للقب "المصرية المؤثرة بالقارة" ضمن 100 أفريقي

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، والتي تم اختيارها السيدة الوحيدة من شمال أفريقيا، باعتبار أكثر 100 إفريقي مؤثر في القارة، إنها تسلمت الوسام العلوي من ملك المغرب محمد السادس في عيد العرش، وعملت في المغرب من أجل إنشاء أكبر محطة شمسية في العالم وتهيئة 7 مطارات، بجانب إنشاء شبكة طرق واسعة.

وأضافت "أبو زيد" في خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "DMC"، مع الإعلاميتين نهى عبد العزيز وسناء منصور، أن فرنسا اختارتها في سبعينات القرن الماضي باعتبارها ضمن 20 شخصية ستصنع مستقبل العالم، مؤكدة أن كل شخص يركز في عمله ويخدم أسرته ووطنه وقارته فهو يصنع مستقبل العالم.

وأوضحت مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، أن ترشيحها باعتبارها السيدة المصرية الوحيدة المؤثرة من ضمن 100 إفريقي جاء بترشيح من الدولة والحكومة المصرية التي وضعت اسمها في عام 2016 من أجل الترشح لنيل هذا اللقب وتتمنى ترشيحها مجددا في المستقبل.

وأشارت إلى أن والدها ووالدتها، حفزاها على تحقيق النجاح والحصول على مراكز متقدمة في التعليم فابنة عمها كانت ضمن أوائل الثانوية العامة، كما أنها حصلت على 96% في الثانوية العامة لكنها حزنت جدا لعام اختيارها ضمن الأوائل لكن والداتها شجعتها على استمرار تفوقها وكانت تقول لها دائما أن "التعليم حلقة مستمرة لا تنهي عند مرحلة معينة".

وألمحت إلى أن والداتها قالت لها، إن الشخص يجب أن يكون متفوق في الجانب الدراسي والاجتماعي والرياضي والثقافي، حتى لا يصبح شخص ممل، ولا يستطيع التجاوب مع الناس لأنه متفوق في الدراسة فقط ولا يتفاعل في باقي الأمور.

واستكملت أبو زيد، أنها قضت أغلب عمرها في العمل في المنظمات الدولية التي أقسمت فيها من أجل تطوير القارة الإفريقية، وتعمل على خدمة مصالح مصر في الوقت ذاته، دون الإخلال بمصالح المنظمة التي تنتمي إليها، وهذا ظهر أثناء وجودها في إثيوبيا، رغم أزمة مصر مع إثيوبيا بشأن السد الإثيوبي، متابعة "مصر دولة عريقة وعظيمة وذات ثقل في القارة".