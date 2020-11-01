"الخشن" يكشف تفاصيل تحويل "شلة ليبون" إلى فيلم سينمائي

أكد الروائي هشام الخشن، أنه تعاقد على تحويل روايته الشهيرة "شلة ليبون" إلى فيلم سينمائي من إنتاج الدكتور وليد مصطفى، المالك لإذاعة إينرجي.

وتابع "الخشن"، في تصريحات خاصة لبرنامج "عيشها بإنرجي" من تقديم وائل منصور وسارة المنذر على تردد 92.1، تعليقًا على سبب نجاح الرواية، "أن هناك كتاب قليلون جدًا يتحدثون في أعمالهم عن الطبقة فوق المتوسطة والأرستقراطية، وقد يكون هذا سبب من أسباب نجاح الرواية، لأنها تتضمن شخصيات من تلك الطبقة.

وأعلن، أن الدكتور وليد مصطفى تحمس كثيرًا لإنتاج فيلم سينمائي حول الرواية، ليكون أول عمل فني يرى النور مأخوذًا من مؤلفات الخشن الأدبية، مشيرًا إلى أنه تلقى أكثر من عرض لتحويل رواية "شلة ليبون" إلى عمل فني، ولكنه قرر التعاون مع الدكتور وليد مصطفى بسبب اقتناعه برؤيته للفكرة، لافتًا إلى أن فريق الإنتاج والإخراج والأبطال كذلك سيشكلون مفاجأة كبيرة، حيث سيتم الإعلان عنهم خلال أيام.

وأشاد هشام الخشن بوجهة نظر الدكتور وليد مصطفى فيما يتعلق بمشروع الفيلم المنتظر، رافضًا التدخل في اختيار أبطال العمل، قائلا أنه واثق وراضِ عن اختيارات فريق الفيلم للأبطال، موضحًا أنه سيعطي بعض الخلفيات الخاصة بالشخصيات للسيناريست الذي يعمل حاليًا على كتابة نص الفيلم.