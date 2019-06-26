قال عمر السعيد، مجسد دور "حسن" في مسلسل زي الشمس، إن تاريخه الفني يخلوا من أي عمل كوميدي، وفسر بأنه يرى أن 99% من الأعمال الكوميدية على الساحة مجرد "استظراف".

وأضاف السعيد، خلال استضافته ببرنامج "فّول 92.1" والمذاع عبر راديو "إنيرجي"، ويقدمه باسم كميل، أنه لا يرغب في تمثيل الأدوار الكوميدية ولكنه يرغب في الأدوار الجادة، موضحا أن أعظم فنان بالنسبة له الراحل محمود عبدالعزيز: "في الجيل الحالي، بحب كله بس الأكثر الفنان كريم عبدالعزيز".

وروى السعيد تفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز: "كنت نايم وكلمتني بوسي شلبي بعد عرض فيلم واحد صحيح في مهرجان دمشق، وقالتلي محمود معاك، اتنفضت لما سمعت صوته ووقفت على السرير مش ع الأرض".

يذكر أن برنامج "فّول 92.1" يعرض من السبت للأربعاء على مدار ساعتين من الساعة الثالثة إلى الخامسة عصرًا.