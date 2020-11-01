نجدة الطفل عن "طفل المرور": ضحية مجتمع ويحتاج لتأهيل نفسي

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إن ما حدث من طفل المعادي، يجب الوقوف أمامه وإعادة تأهيله، حتى يكون عبرة لأقرانه: "هذا الطفل ضحية للمجتمع والأسرة، ومش عيب أني ادلع ابني".

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن مع نشر الطفل للفيديو أثناء قيادته للسيارة، تواصل مع النيابة العامة، وتم ضبط الطفل بمعرفة قسم شرطة البساتين، وصديق والده الذي أعطاه السيارة، موضحا أن والديه مسؤولين عنه فيما يقوم به، والطفل في التحقيقات، أكد أنه أخذ مفتاح السيارة من صديق والده دون علمه، وقام بقيادتها مدة 5 دقائق، وأعادها له مرة أخرى.

وأكد أنه بناء على الجلسة التي تمت مع الطفل ووالده، خلصت إلى أنه، حرصا من النيابة العامة للحفاظ على مستقبل الطفل، سيتم إخضاعه لجلسات تأهيل نفسي مع إخضاع والديه للمشورات الأسرية، في كيفية التعامل مع الطفل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطفلة ذات الـ14 عام في محافظة سوهاج، قام أحد أهالي القرية بإبلاغ الخط على الزواج وتم منع الزواج.