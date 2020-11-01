"الطفولة والأمومة": تسليم طفل المرور لأسرته عقوبة واردة في القانون

قال ناصر مسلم مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن طفل المرور عومل من خلال المعاملة الجنائية الواردة بقانون الطفل المصري المعدل، مشيرًا إلى أن قرار تسليم النيابة الطفل لذويه عقوبة، إذ تعهد ولي الأمر بعدم تكرار الواقعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن العقوبات تتدرج من التسليم والتنبيه، ويعامل الطفل معاملة خاصة طبقًا لقانون الطفل.

وتابع: "التسليم مش معناه إنه روح بيته وخلاص، دي عقوبة، لأن لجان حماية الطفولة، أنشئت بمقتضى قانون الطفل المصري، ويعامل الطفل ليست عقابية، لكنها معاملة حمائية مجتمعية، وكل ما يعرض على النيابة العامة والنيابات المختصة مثل نيابات الطفل وأي قضية يكون الأطفال أطرافًا فيها، تحال إلى لجنة الحماية الفرعية التي تحتوي بدورها على أخصائيين اجتماعيين ونفسيين في وحدة الحماية، ويتم إجراء بحث على الطفل ويرسل إلى النيابة التي تعمل على تسليم الطفل إلى ذويه، وهي أقل عقوبة وتعمل هذه اللجان على تعديل السلوك".

وأشار، إلى أنه يجرى التعامل مع كل حالة على حدة، وأن ما يصلح لحالة قد لا يصلح لأخرى، ويكون بعد إجراء جلسة أولية، وجلسة لتحديد احتياجات نفسية، يقوم بها أخصائيون نفسيون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال غرفة المشورة النفسية من أجل تعديل السلوك: "في الجلسة الاستشرافية والجلسة المعرفية ويجرى العمل على حل تلك المشكلات".

وواصل: "في هذه الجلسات يجرى قياس ردود فعل الأطفال من قبل متخصصين في هذا الأمر، بعدها تبدأ جلسات متابعة حتى يتعافى الطفل، ونأخذ التزام على ذويه، بعدم عودته إلى ما كان عليه، قد يكون هناك مؤثر خارجي على الطفل، مثل الرفاق، والأهل لهم دور، ولهذا فنحن نطبق برنامج التجربة الإيجابية، باستهداف الأسر وتعريفهم بالتربية السليمة للأبناء، وكيفية العمل على تحسين سلوك الأطفال، وجرى التوصية بعقد جلسات المشورة النفسية لطفل المرور".

وقررت النيابة العامة، تسليم طفل المرور لأسرته، وتغريم مالك السيارة (صديق والد الطفل) 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.

كان مصدر أمني، قال إنَّ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفحص فيديو جديد للطفل المتهم بالاعتداء على أحد رجال المرور بمنطقة البساتين بالقاهرة، والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، مشيرًا إلى أنَّ الأجهزة الأمنية سوف تقدم الفيديو الجديد لجهات التحقيق لمواجهته به.

وأظهر الفيديو الجديد، الطفل وهو يقود السيارة وأمامه رجل المرور، وسخر الطفل من رجل المرور قائلا: "خد يا ابني، بتعمل إيه هنا؟"، ليرد شخص آخر داخل السيارة موجهًا حديثه لرجل المرور: "سيادة المستشار ده".

وكشف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ الطفل يدعى أحمد، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس الإنترناشيونال في المعادي، وأنّه يقيم في أحد الكمباوندات.