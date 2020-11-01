ارتفاع مئذنة المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة سيتخطى 160 مترا

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات، وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

وتحدث أحد قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للرئيس السيسي عن المركز الثقافي الإسلامي والمسجد الذي يلحق بيه والمئذنة، فقال "الفكرة في إنشاء المركز في هذه المنطقة، كونها أعلى تبة موجودة في العاصمة، وتتوسط ساحة الشعب وفي اتجاه النصب التذكاري".

وتابع: "المركز هيكون على يمينه الحي الحكومي وعلى الاتجاه الآخر مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هيكون علامة أيقونية داخل العاصمة يتم رؤيتها من أي مكان، هو ارتفاع المأذنة هيكون 140 متر فوق منسوب الارض الطبيعية اللي تقام عليه، ومع اضافة 25 متراً اللي منسوب العاصمة بالكامل مرتفع عن سطح الأرض هيكون أكثر من 160 متراً، فهيبان من كل الاتجاهات".