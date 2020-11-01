وزيرة الصحة: البقاء بأماكن مغلقة بالشتاء يزيد احتمالات الإصابة بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها لاحظت زيادة ليست كبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا، موضحة أن هذه الزيادة متوقعة: "كنا عاملين حسابنا وعارفين فئات المجتمع اللي بيجيلها هذه الزيادات".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "البعض توقع زيادة الإصابات في الصيف بسبب المصايف، لكني دائمًا كنت أقول إن الأماكن المفتوحة لا تقلقني مثل الأماكن المغلقة، ومشكلة فصل الشتاء أن معظم المواطنين لا يخرجون إلى الأماكن المفتوحة".

وتابعت: "طبيعة فصل الشتاء أنه يجعل المواطنين يبقون في الأماكن المغلقة، وهو ما يؤدي إلى زيادة في الأعداد، أي أن انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء لا يكون مسؤولًا عن زيادة الإصابات، لكن أيضًا ما يسببه من بقاء المواطنين في الأماكن المغلقة وبالتالي زيادة احتمالات الإصابة بالفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.