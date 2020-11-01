محافظ البحر الأحمر: أبلغنا بسوء الطقس واتخذنا إجراءاتنا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه جرى إبلاغ المحافظة بوجود موجة من الطقس السيئ جنوباً من حلايب وشلاتين والقصير وسفاجا، وجزء من الغردقة، وصولاً إلى رأس غارب، وعلى مدار الـ24 ساعة، وكانت مناطق الجنوب الأقل في مستوى هطول الأمطار.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه قد جرى التنسيق، منذ 3 أيام، مع مختلف المحافظات، لإغلاق الطرق ومواجهة حالة الطقس السبئ، المتوقعة في المحافظات الأخرى.

وأوضح أن الأمطار زادت بشكل كبير من اتجاه مدينة الغردقة وحتى رأس غارب والعكس، عند الكيلو 60 و40 و20، ما أدى إلى انقلاب أتوبيس في الطريق، وكان به 25 شخصاً، حيث انقلبت السيارة على جانبها الأيسر، وفي الاتجاه المعاكس وقع حادث مماثل بأحد الأتوبيسات، كان يقل 50 شخصاً، جراء السيول التي أدت إلى انحراف عدد من السيارات عن الطريق.

وأكد "حنفي" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأمطار الغزيرة داخل المحافظة، قائلاً: "احنا قفلنا الطريق، ودي مجازفة أن حد يمشي على الطريق وفي تدفقات مياه اسفله"، مشيراً إلى أنه تم الإمداد بأوناش كبرى لرفع الأتوبيسات، وأضاف أن مخرات السيول تساعد كثيراً في استيعاب المياه، ولكن يتم أيضاً كسر السيل، حتى يذهب باتجاه البحر، لحين تصريف المياه وإعادة فتح الطريق.