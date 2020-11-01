محافظ البحر الأحمر: "محدش يتحرك على طريق رأس غارب- الزعفرانة بكرة"

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه جرى غلق الطريق من رأس غارب إلى الزعفرانة، بسبب سقوط الأمطار، ونسق مع المحافظات الأخرى، مثل القاهرة من أجل غلق الطريق بداية من الزعفرانة، موضحًا أن السيول بدأت في المحافظة من الكيلو 60 في الاتجاهين.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدمة برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن السيول كانت شديدة للغاية، ما أدى إلى حدوث تجمعات للأمطار على سفح الجبل، وجرفت أتوبيس ركاب كان به 25 راكبًا: "الأتوبيس كان في اتجاه الغردقة ونيمته على جنبه وفي نفس الوقت والاتجاه بفارق دقائق كان في أتوبيس نقل عام، يتبع إحدى الشركات، حصل جرف بالعكس لكن الأتوبيس منزلش بالكامل ونزل بزاوية، وتم إجلاء الركاب، ووفرنا أوناش لرفع الأتوبيسات والسيارات التي انحرفت عن الطريق".

وتابع أنه بعدما جرى إخلاء الأتوبيسين دفعت المحافظة بأتوبيسات بديلة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، وجرى وضع أمتعتهم في سيارة مرور لأنهم كانوا ذاهبين إلى اتجاه المنيا: "كل ده حصل رغم التنبيه بالأمس وأوله إن التحرك يكون بالضرورة، وعمومًا فنحن أمننا الطريق بالكامل وكان معنا مدير الأمن بشكل كامل ولا إصابات".

وواصل: "وعشان الوقاية محدش يتحرك على الطريق تماما، لأن من المتوقع تزايد الأمطار مع الليل وبكرة".