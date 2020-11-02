"دخلة شتا" أحدث أعمال أحمد عادل بمعرض الكتاب المقبل

أصدرت دار كتاب للنشر والتوزيع رواية "دخلة شتا"، للكاتب الشاب أحمد عادل، والتي تشارك ضمن إصدارات الدار في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي سيُقام في نوفمبر الجاري بدولة الامارات، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021.

وأكد الكاتب أحمد عادل، أن الرواية تقع ضمن الروايات الاجتماعية الرومانسية؛ مُوضحًا أن الفصول الأولى غلبت عليها الواقعية، والتي جسدت مرحلة عمرية عشاها بالفعل.

وأضاف أيضًا أو الجزء الأول منها ويغلب عليه اسلوب السيرة الذاتية، والجزء الثاني من الرواية اتسم بالخيال العلمي والذي جسد فيه بعض القضايا التي تخص العالم الآخر.

يذكر أن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب قال: "نستعد لكافة الاحتمالات، أي أننا نعمل للدورة المقبلة منذ شهر مارس 2020، باعتبار أن المعرض سيقام فى موعده الطبيعى، وتجتمع اللجنة التنفيذية العليا للمعرض بشكل دوري، لكي نضع أمامنا كل التصورات الممكنة، ونقوم بدراستها لنحاول إيجاد حلول بناءة لأي مستجدات قد تطرأ على البلاد والعالم.

متابعا بأن تنظيم معرض الإسكندرية كان بداية التجربة على أرض الواقع، وبشكل جاد قمنا بمتابعة التجربة، وراقبنا مدى التزام الزوار بالإجراءات الاحترازية، وعلى مدار 10 أيام حقق المعرض نجاحًا بشكل فاق كل التوقعات على كافة المستويات، ما شجعنا على إقامة معرض المنصورة على نفس النمط، لتأكيد التجربة، مشيرًا إلى أنه إن لم يجد جديد بخصوص فيروس كورونا فسيقام المعرض على هذا النسق، مع اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية للحفاظ على الجمهو والناشرين.

وأشار رئيس هيئة الكتاب إلى أن إقامة معرض القاهرة على الأرض، أو افتراضيًا، لم يُحسم بعد، في ضوء الحديث عن تخوفات من تداعيات موجة ثانية من كورونا، والتي قد تدفعنا إلى إقامته افتراضيًا.

وأشار "علي" إلى أن الهيئة لم تقم بدعوة الضيوف المشاركين إلى الآن، لأن قدوم الأجانب وسفرهم إلى الخارج مازال عليه قيود، ولن يتم إرسال الدعوات قبل اتضاح الرؤية، المتعلقة بشكل تنظيم الدورة المقبلة.