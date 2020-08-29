دار ريشة تصدر كتاب "الملك والكتابة.. جورنال الباشا" للكاتب محمد توفيق

صدر حديثا كتاب "الملك والكتابة.. جورنال الباشا" للكاتب الصحفي محمد توفيق عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

ويتناول الكتاب الفترة منذ أن جاءت المطبعة إلى مصر مع الحملة الفرنسية عام 1798 وحتى عام 1899.. ويتضمن الكتاب الأعداد الأولى من صحف الوقائع المصرية، والتجارة، ومصر، ووادي النيل، والمؤيد، والمقطم، والأهرام علاوة على أغلفة مجلات الهلال، والتنكيت والتبكيت، والأستاذ فضلا عن مانشيتات الصحف خلال الثورة العرابية.

جدير بالذكر أن كتاب الملك والكتابة قد صدر منه جزءان من قبل تناولا الحديث عن قصة الصحافة والسلطة في مصر خلال القرن العشرين.

وقد قامت دار ريشة بطبع ثلاثية الملك والكتابة بصورة مختلفة تتضمن قرابة 500 وثيقة ومانشيت وغلاف خلال 200 عام من تاريخ مصر وصحافتها، وثقافتها، وفنها، وسياستها، وحكامها، ومحكوميها.