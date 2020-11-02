شهود عيان يروون تفاصيل انفجار ماسورة غاز بحدائق المعادي

روى عدد من شهود العيان لجريدة "الوطن" تفاصيل انفجار ماسورة غاز بمنطقة حدائق المعادي، حيث قال أحدهم: "أنا ووالدي ووالدتي وأخويا سمعنا صوت انفجار منعرفش إيه اللي حصل نزلنا جري، ولقينا الأسانسير واقع والبواب غرقان في دمه، وشمينا غاز".

وقالت إحدى السكان: "البواب بتاعنا هو اللي اتصاب بس وواحد كان ماشي قدام الباب وطيرله ودنه، حروق جامدة والأسانسير وقع"، وأضاف آخر: "اللي حصل نزلنا على مدخل العمارة ملقيناش حرايق بس لقينا مدخل العمارة كلة بالسلالم طالع برة وعربية متكسرة بتاعت جارنا وعندي إزاز الشقة من أول الدور الأولاني لحد الدور الرابع أبواب الشقق فيها خلع وكسر واللي حصل زي كبس غاز فحصل الانفجار وبلغت النجدة والمطافي".

نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة ما تردد عن انفجار قنبلة بشارع أشرف حافظ بمنطقة حدائق المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام.

وأضاف المصدر أن ما حدث هو انفجار ماسورة غاز، ما أدى إلى إصابة شخص في شقة بالطابق الأرضي، وانتقلت إلى مكان البلاغ 8 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحادث، وتم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة وحرر محضر وجارٍ اتخاذ اللازم من الجهات المعنية.

كانت شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بسماع دوي انفجار بمنطقة حدائق المعادي، وبالانتقال تبين انفجار ماسورة غاز بالطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابة حارس العقار، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا عن المنطقة كما تم إخلاء العقار من السكان، ونجحت الشرطة فى فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.