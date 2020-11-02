الإحصاء: ارتفاع عدد حالات البروتستو بنسبة 13.7% في 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2019.

وجاء من أهم المؤشرات ما يلي:

حالات البروتستو:

- بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 5446 حالة عام 2019 مقابل 4791 حالة عام 2018 بارتفاع قدره 655 حالة بنسبه 13.7%.

- بلغت قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 103.5 مليون جنيه عام 2019 مقابل 53.5 مليون جنيه عام 2018 بارتفاع قدره 50.0 مليـون جنيه بنسبة 93.4%.

- بلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 11035 حالة عام 2019 مقابل 12500 حالة عام 2018 بانخفاض قدره 1465 حالة بنسبة 11.72%.

- بلغت قيمة الدين لحالات بروتستو عدم الدفع 3.2 مليار جنيه عام 2019 مقابل 1.0 مليار جنيه عام 2018 بارتفاع قدره 2.2 مليار جنيه بنسبه 219.2%.

- جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغ عددها 1467حالة بنسبه 26.9%، تليها محافظة الجيزة حيث بلغ عددها 761 حالة بنسبة 14.0% ثم محافظة المنوفية حيث بلغ عددها 611 حالة بنسبه 11.2% من إجمالي عدد الحالات.

- جاءت محافظة الجيزة في المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغت قيمتها 47.2 مليون جنيه بنسبه 45.6%، تليها محافظة القاهرة حيث بلغت قيمتها 22.7 مليون جنيه بنسبة 21.9%، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتها 5.1 مليون جنيه بنسبه 4.9% من إجمالي قيمة الدين.

- جاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1497حالة بنسبه 13.6٪، تليها محافــــظة المنوفيه1049 حالة بنسبه 9.5٪ ثم محافظة المنيا حيث بلغ عددها 916 حالة بنسبه 8.3٪ من اجمالى عدد الحالات.

- جاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتها 1.8 مليار جنيه بنسبه 56.9٪، تليها محافظـة المنوفية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار جنيه بنسبه 15.1٪، ثم محافظة الاسكندرية حيث بلغت قيمتها 0.2 مليار جنيه بنسبه 6.4٪ من إجمالي قيمـة الدين.

- الإفلاس:

- بلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس 2حاله عام 2019 مقابـل 4 حاله عام 2018 بانخفاض قدرة 2 حاله.

- بلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الإفلاس 340.3 مليـون جنيه عام 2019 مقابل 8.3 مليون جنيه عـام 2018 بارتفاع قـدره 332.0 مليون جنيه.