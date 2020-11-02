عاجل.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي عند 8,4 مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند 8,4 مقابل الدولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية في وقت سابق، أنّ الليرة التركية في طريقها لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس 2018، ما أثار تكهنات بأنّ البنك المركزي التركي سيتجه مرة أخرى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف الانهيار.

وأوضحت الوكالة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أنّه ومنذ بداية أكتوبر الحالي، فقدت العملة التركية 7% من قيمتها مقابل الدولار.

وعقدت "بلومبرج"، مقارنة بين أسباب التراجع الحالي والانهيار الذي حدث قبل عامين للعملة، والذي أجبر البنك المركزي على رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 625 نقطة أساس، فالمحفز هو مزيج من المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والقلق من أن السياسة النقدية لا تزال فضفاضة للغاية بحيث لا يمكن أن تثبت العملة، فيما يقول المستثمرون إنه إذا لم يتم احتواء الخسائر، فقد يضطر البنك المركزي في النهاية لاتخاذ إجراء قبل اجتماعه المقبل المقرر في 19 نوفمبر المقبل.

وهي ليست المرة الأولى التي قد يضطر فيها "المركزي التركي" للجوء لرفع أسعار الفائدة، إذ اتخذ قرارا بمضاعفة أسعار الفائدة في يناير 2014 في اجتماع مفاجئ لم يكن مدرجا في جدول الأعمال، ثم رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في مايو 2018 للحد من خسائر الليرة.

وقال تاثا جوس، كبير الاقتصاديين في كوميرزبانك "إيه جي" في لندن: "لا يوجد سبب يمنع الليرة من تجاوز مستوى مثل 9 ليرات لكل دولار في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أنّ رفع سعر الفائدة الطارئ قد يكون الحل الوحيد المتاح في السياسة النقدية أمام المركزي التركي لوقف سلسلة الخسائر.

وتراجعت العملة التركية بقدر 1.6% إلى 8.3224 مقابل الدولار أمس الأربعاء، في أكبر سلسلة خسائر في الأسواق الناشئة هذا الشهر، فيما انخفضت بواقع 0.6% عند 8.3182 للدولار، لليوم السادس على التوالي اليوم.

وتأتي الخسائر بعد أن فاجأ البنك المركزي المستثمرين الاسبوع الماضي بإبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع ثابتا مع زيادة نافذة السيولة المتأخرة، وهو مصدر هامشي للإقراض كان مخصصا في الأصل للتمويل الطارئ.

وأضافت وكالة "بلومبرج"، أنّ لجوء البنك المركزي التركي لرفع سعر الفائدة قد لا يضمن استعادة الليرة لقوتها المفقودة، إذ ارتفعت الليرة في الأشهر التي أعقبت الزيادات المفاجئة في سبتمبر 2018 ، لكنها أنهت العام منخفضة بنحو 30%، وهي ثاني أكبر خسارة في العالم النامي، كما أنهت العملة العام على انخفاض بنسبة 8% بعد زيادة طارئة في عام 2014.

وأوضحت "بلومبرج" أنّ استمرار قلق المستثمرين بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية، وتمسكه بوجهة نظر غير تقليدية بأنّ المعدلات المنخفضة للفائدة تؤدي إلى انخفاض التضخم، أمران يشكلان ضغطًا إضافيًا على سعر الليرة.