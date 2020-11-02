أسرة البرلماني "محمد تمراز" تعلن موعد تشييع جثمانه ظهر اليوم بالبحيرة

أعلنت أسرة النائب البرلماني، محمد سعد تمراز، الذي توفي صباح اليوم الاثنين، إثر مروره بأزمة صحية، أن تشييع جثمانه سيكون عقب صلاة الظهر، من مسقط رأسه بقرية "البسلقون"، التابعة لمركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

وبينما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادقات عزاء لنعي البرلماني الراحل، فقد أكد عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين اعتزامهم المشاركة في العزاء اليوم.

وتوفي النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب في الدورة المنقضية عن دائرة كفر الدوار، عقب إصابته بأزمة صحية حادة خلال الفترة الماضية، وخضوعه للعلاج بالقاهرة والبحيرة لأكثر من شهرين، وفي الوقت الذي بدأت حالته الصحية بالتحسن، فاجأته وعكة شديدة أمس الأول، توفي على إثرها صباح اليوم.

وخاض "تمراز" انتخابات "مجلس النواب 2020"، مرشحاً عن حزب "مستقبل وطن"، عقب انقضاء الدورة البرلمانية، إلا أن حالته الصحية تدهورت قبل الانتخابات، واشتد عليه المرض خلال الفترة الأخيرة.