وفاة وكيل مجلس الشعب الأسبق وأقدم برلماني بالقليوبية

توفي اليوم الإثنين، عبد العزيز مصطفى خليل، ابن قرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، ووكيل مجلس الشعب الأسبق، وأقدم عضو برلماني بالقليوبية.

وأعلنت أسرة المرحوم عبد العزيز مصطفى خليل، أنه سيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر، بمسقط رأسه بقرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر.

كان عبد العزيز مصطفى عضو مجلس النواب السابق، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق للعمل بشركة مصر للتأمين، وبعد فترة قصيرة انتخب عضوا بمجلس إدارة شركة مصر للتأمين، ثم تم انتخابه باللجنة العمومية لمصر للتأمين، ثم رئيسا للجنة، ثم رئيسا للنقابة العامة للبنوك للتأمينات والأعمال المالية، ثم أمينا للصندوق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وبعد ذلك اتجه للعمل السياسي فكان له علاقات كثيرة طيبة بأهالي دائرة قصر النيل بالقاهرة، ليظل نائبا عنهم بمقعد البرلمان طيلة 40 عاما متتالية، كما لم يدخل طيلة 6 دورات بجولة إعادة لأن حب أهالي الدائرة كان سببا رئيسيا بفوزه بالمقعد من الجولة الأولى، وكان أول يوم له داخل البرلمان عام 1977.