تشديد الإجراءات الاحترازية بمساجد القصر خوفًا من موجة ثانية

قررت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر البدء في حملة تعقيم وتطهير شاملة للمساجد، في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف، بناءً على تعليمات الوزارة، واستمراراً للعمل بالإجراءات الاحترازية، وسط توقعات بموجة ثانية لفيروس "كورونا".

وبدأ رجال مديرية الأوقاف، اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مع القيام بحملة نظافة وتعقيم وتطهير المساجد، والإدارات التابعة للمديرية، كل في نطاق اختصاصه الجغرافي، مع المتابعة الشخصية لمديري الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة، طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع موسع مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات، يوم الأربعاء المقبل 4 نوفمبر، لمناقشة العديد من الموضوعات الدعوية، ومن بينها الالتزام باستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية بالمساجد، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وغيرها من الموضوعات الدعوية بالمديرية.

وستواصل المساجد عمليات التعقيم والتطهير من خلال العمال بها في مدن وقرى الأقصر، وتعقيم السجاد والأرضيات، وتحديد المسافات البينية بين المصلين، والتشديد على الالتزام بها.

وفي السطور التالية تستعرض "الوطن" أبرز الإجراءات التي اتخذتها المديرية، قبل تنفيذ قرار الوزارة بعودة صلاة الجمعة، عقب توقف استمر قرابة 5 شهور:

- التأكيد على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام فيها الجمعة.

- التشديد على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال، واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

- منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال.

- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية، وألا يزيد وقت خطبة الجمعة على 10 دقائق، والالتزام بموضوع الوزارة.

- عدم فتح دورات المياه ودور المناسبات، وعدم إقامة الجنائز إلا في المساجد المفتوحة التي لها ساحات، ومنع زيارة الأضرحة.

- التشديد على جميع المساجد بالالتزام بضوابط الوزارة، وفي حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف.

- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من ارتداء الكمامة.

- مراعاة التباعد، وإحضار السجادة، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة مباشرةً.

- الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

- شن حملات تعقيم وتطهير واسعة للمساجد التابعة قبل كل خطبة جمعة.