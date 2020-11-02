الري تُزيل 27 حالة تعد على الترع وأملاك الوزارة

نفذت وزارة الموارد المائية والري، 27 حالة تعد على الترع وأملاك وزارة الموارد المائية والري، أمس، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على الري والنيل.

وكشف تقرير لمصلحة الري، عن أنّ الإزالة تمت في محافظات الجيزة وسوهاج وأسيوط وقنا، وبينها 3 قرارات مباني أحواش من البلوك الأبيض، ومونة أسمنت بمسطح 250 مترا مربعا، و3 قرارات ردم، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم، وتحت إشراف مهندسي الإدارة العامة لحماية نيل أسيوط.

كما جرى إزالة 5 تعديات مباني من البلوك الأبيض والأسمنت بمسطح 140 مترا، و3 قرارات ردم بمكعب 109 أمتار ناحية جزيرة الحمودي مركز الوقف زمام هندسة نيل نجع حمادي، وذلك طواعية بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة، وتحت إشراف مهندسي نيل نجع حمادي.

واستعرض المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وما يجري تنفيذه، إذ استمر العمل في عملية تبطين ترعة مجرور الأسيوطي الشيخ سويف بزمام محافظة اسيوط بنسبة تنفيذ 26%، وإنهاء الأعمال بترعة 1 و3 من فرع بني غالب بزمام محافظة أسيوط، واستمرار الأعمال بترعة فرع مكاوي بزمام محافظة أسيوط بنسبة تنفيذ 88% مقابل 91.3% مقرر، والأعمال بترعة فرع عبدالرسول بنسبة تنفيذ 96%، وجار أعمال مباني الدبش وصب الخرسانة بعملية تأهيل ترعة أبوسلطان من الفم حتى النهاية.

ولفت إلى أنّه جار عمل مباني الدبش للقاع والميل للبر الأيسر بعملية تأهيل ترعة النص، بالإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بشرق الدلتا بالزقازيق، وأعمال الدبش على الناشف والتبطين بخرسانة عادية فوق الدبش بترعة أم صوير، بعملية تأهيل ترعة هندسة غرب فاقوس.

وفي الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بغرب الدلتا، جرى استكمال أعمال تأهيل ترعة النخلة بهندسة ري أبوحمص بمحافظة البحيرة، وجار تأهيل ترعة بحر أبو زهرة والغريب بمحافظة الغربية، وجرى البدء في موقع تنفيذ عملية تأهيل ترعة حبيب بزمام هندسة ري كفر الدوار.

وأوضح أنّه في الإدارة العامة لري الغربية، جرى صب خرسانة بترع جنابية دسوق، وشوبر وبوريج والجنابية الرابعة والعشرين والشوربجي وأم عبدالله، والمربط والحلافي والسنط والوصلة الثانية للملاحة، وتأهيل 12 ترعة بزمام هندسة ري السنطة بمحافظة الغربية.