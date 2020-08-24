إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل بفوه دسوق في كفر الشيخ

شهدت قرى مركزي فوه ودسوق حملة إزالة التعديات، لفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، من إزالة التاندات بشارع المشمس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، من إزالة 14 حالة تعدي بالقرى، منها 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية شابة عزبة ابو شعيشع نطاق جمعية شابة الزراعية، بمساحة 3380 مترا.

كما تمكنت الحملة بدسوق من تنفيذ 4 قرارات إزالة تابعة لجمعية العجوزين، وبقرية سنهور المدينة على مساحة بمساحة 1200 متر، وازالة سور بالبلوك تابع لجمعية الصافية بقرية كفر مجر"، وتمت الإزالات كاملة حتى مستوى سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة إزالة الأقفاص والاحواش السمكية بنطاق مركز ومدينة دسوق، من إزالة 6 أحواش سمكية صادر لهم قرارات إزالة من حماية النيل بقرى كفر مجر، و محلة ابو على، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، وإدارة البيئة.