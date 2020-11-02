"كلهم شكل بعض".. جدل كبير بعد ظهور نادر لابنة سهير البابلي

أثارت نيفين محمود الناقوري، ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها داخل مقر جمعية أبناء فناني مصر، أمس الأحد.

ورصد قطاع من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، حجم التشابه الكبير من سهير البابلي وابنتها "نيفين"، في الظهور النادر لها.

ونشرت الصفحة الرسمية لجمعية "أبناء فناني مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور لـ"نيفين" بصبحة ابنتها "سهير" والمستشار ماضي توفيق الدقي، رئيس مجلس الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية، مُعلقة عليها: "حضور اليوم لاستلام استمارة العضوية، لتوقيع القديرة سهير البابلي على استمارة العضوية.. سعدنا بانضمام الفنانة القديرة للجمعية".

وعلقت الفنانة ميريت عمر الحريري، على التشابه الكبير بين سهير البابلي وابنتها، قائلة: "العيلة الجميلة.. اللي كلهم شبه بعض.. عائلة الفنانة القديرة سهير البابلي".

يذكر أن سهير البابلي، مواليد مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة؛ فالتحقت بمعهد "الفنون المسرحية، والموسيقى" في الوقت ذاته، ما جعلها تواجه ضغوطا عائلية كبيرة.

وعملت سهير البابلي في المسرح، وقدمت مسرحية "شمشون وجليلة، وسليمان الحلبي، ومدرسة المشاغبين، ونرجس، وريا وسكينة، وعلى الرصيف، ونص أنا ونص أنت، والدخول بالملابس الرسمية، وعطية الإرهابية".

وحققت سهير البابلي نجاحا جماهيريا كبيرا في مسلسل "بكيزة وزغلول"، لتلمع بعدها في مجال الدراما التليفزيونية.

وكان الظهور الأخير، للفنانة سهير البابلي، في شهر مارس الماضي، بالتزامن مع حدّة انتشار فيروس كورونا، في مقطع فيديو مصور، وجهت خلاله رسالة لجمهورها من داخل منزلها، بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة، خلال الفيديو: "يلا يا حبيبي مش عاوزة كل شوية بوس، فيه ناس لو مبوسناش نتخاصم، أوعى تتخاصموا، أنا في بيتي ممنوع البوس سواء لولادي أو ولاد ولادي، ممنوع البوس والأحضان، اعملوا أي حاجة عشان الفيروس".