عاجل.. النيابة تكتشف فيديو تنمر جديد لطفل المرور على هاتف صديقه

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة فيديو التنمر المتهم فيها نجل قاضي بالتنمر على عدد من أفراد الشرطة، أن المتهم ارتكب عده جرائم تجاه أفراد الشرطة، خلال استجواب النيابة العامة للمتهم في الفيديو الأول، الذي ظهر فيه خلال سؤال شرطي عن رخص السيارة وتهكم عليه.

وعثرت النيابة على مقطع فيديو جديد على هاتف أحد أصدقائه، وظهر فيه المتهم يتنمر على شرطي بقوله: "أنت بتعمل إيه يابني"، ونسبت النيابة العامة للمتهم وأصدقائه 3 اتهامات عبارة عن التنمر والإهانة والسخرية من أفراد الشرطة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل القاضي و4 من أصدقائه، فجر أمس بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.

يذكرأن النيابة العامة قررت، في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.

كما قررت النيابة العامة أيضًا إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.