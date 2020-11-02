عاجل.. القبض على "طفل المرور" و4 من أصدقائه بسبب فيديو تنمر جديد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل القاضي المعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، سائق السيارة المرسيدس، المتنمر على رجل شرطة في منطقة المعادي، و4 من أصدقائه؛ بسبب فيديو تنمر جديد.

جاء ذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل الطفل ومالك السيارة بعدما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال استجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.

وذلك في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز 15 سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.