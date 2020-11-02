عاجل.. تفاصيل الفيديو المتسبب في القبض على طفل المرور وأصدقائه الأربعة

كشف مصدر أمني، أن سبب القبض على طفل المرور نجل القاضي المتهم بالتعدي على أفراد الشرطة بالمرور، بالشارع أثناء تأدية عملهم مرة ثانية، هو وجود فيديو آخر الذي تم نشره، بالإضافة إلى فيديو لايف بثه المتهم وأصدقائه بعد إخلاء سبيله، واوضح المصدر أنه جاري التحقيق مع المتهمين، الطفل و4 من أصدقائه الذين ظهروا معه في لايف بعد خروجه.

"فيديوهات جديدة" سبب القبض على طفل المرور وأصدقائه

وكان الطفل "أحمد أ.ع.أ" صاحب واقعة الاعتداء على رجل مرور بنطاق مدينة البساتين بمحافظة القاهرة، نشر مقطع فيديو جديد بخاصية "لايف" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب تسليمه لأسرته من قبل النيابة، وتغريم مالك السيارة "صديق والد الطفل" 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر، وأكد المصدر أن بينهم مقولة: "احنا منتحبسش احنا نحبس".

وأظهر الفيديو الجديد، الطفل برفقة 4 من أصدقائه، وهم يتحدثون خلال الفيديو للمتابعين بالعديد من الشتائم والألفاظ غير اللائقة والسب بينهم وبين المتابعين.

وهنأ أحد المتابعين الطفل عبر الفيديو، قائلًا: "كفارة يا حريقة"، ذلك الاسم الحركي الذي كرره أصدقاء الطفل خلال الفيديو ويبدو أن طفل واقعة المرور يشتهر به، فيما رد أحد أصدقائه في تكبر، "هو متسجنش.. إحنا معندناش حد بيتسجن ياعم".

بينما غضب الطفل من الشتائم التي وجهها بعض متابعي "اللايف" له، ليرد عليها بأبشع منها، قائلًا: "إحنا متربيين، وبنشغل وميشغلناش، واللي هيشتمني هشتمه".

وبدا الفيديو وكأنه احتفال صغير لأصدقاء الطفل "حريقة" به، بعد تسليمه لأهله من قبل النيابة، ليتبادلوا الضحكات والنكات بالشتائم.

وظهرت موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فور انتشار مقطع فيديو لطفل يعتدي على أحد رجال المرور بعد السخرية منه، وطالبه الشرطي بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم عليه وسأله عن الكمامة، وفي أثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطى.

وكشف مصدر أمني في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ الطفل يدعى أحمد، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس الإنترناشيونال في المعادي، وأنّه يقيم في أحد الكمباوندات.

كما قال الطفل خلال استجوابه إن السيارة كانت ملكًا لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.

وأشار الطفل إلى أنه فعل ذلك على سبيل المزاح هو و2 من أصدقائه اللذان كانا يستقلان السيارة معه مبديا اعتذاره وندمه على ما بدر منه، وخلال الساعات الماضية فحصت أجهزة الأمن فيديو متداولًا لقيادة طفل سيارة ملاكى وهروبه من رجل مرور أثناء استيقافه.

ومنذ ساعات، قررت النيابة العامة، تسليم طفل المرور لأسرته، وتغريم مالك السيارة (صديق والد الطفل) 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.