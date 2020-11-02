حملات ومحاضر فورية لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف الجهود، والعمل على مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وتحرير المحاضر للمخالفين؛ لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين، وتشكيل لجان بكل مركز لمواجهة تلك الظاهرة بكل حسم ودون تهاون، حفاظا على صحة المواطنين، ومنعا للأضرار بالبيئة المحيطة.

وأشار "سعد" إلى أهمية إزالة المخلفات الزراعية، والتخلص الآمن منها، خاصة قش الذرة، مع ضرورة حث المواطنين عامة والمزارعين خاصة بالحفاظ علي البيئة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم، والتخلص من السلوكيات غير الحضارية، بما يعود بفوائد علي الصحة العامة والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لمناقشة مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، بحضور هالة محمود، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وهدى إسماعيل، مدير مديرية الزراعة بأسيوط، ومسؤولي جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وبعض مديري إدارة البيئة بالمراكز.

ووجه محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف حملات توعية المواطنين والمزارعين بشأن خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وأهمية استخدام المفارم التي وزعت بالقرى والمراكز، في وقت سابق، وتخصيص أماكن لنقل وتجميع تلك المخلفات الزراعية بها، تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية.

ونوه اللواء عصام سعد، إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كافة، من إدارة شؤون البيئة وجهاز شؤون البيئة والوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لها؛ لتكثيف الحملات الرقابية والدورية على الأراضي الزراعية بشتى أنحاء المحافظة، ورصد المخالفات ومنع حرق المخلفات والحرق المكشوف لمخلفات المحاصيل الزراعية بالحقول، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وفرض غرامات فورية على المخالفين، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأوضحت هالة محمود، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، شنت عددا من الحملات الرقابية والمتابعة اليومية والدورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ما أسفر عن تحرير 428 محضرا بيئة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، مشيرة إلى فرض غرامات على المخالفين تبدأ من ألف جنيه وتجاوز 10 آلاف جنيه، على حسب مساحة الأرض.