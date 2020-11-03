وداعا شبابيك التذاكر.. احصل على المحفظة النقدية لاستقلال قطارات المترو

تقدم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو، من خلال توفير المحفظة النقدية، يتم بيعها بمختلف محطات المترو، من أجل استقلال خطوط المترو بها كبديل للتذاكر الورقية، وعدم الوقوف أمام شبابيك التذاكر.

قال المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعوق حركة السير، موضحا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق ساعات العمل، لتوفير جميع الحماية والأمن والسلامة لجموع الركاب والعاملين، موضحا أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وشدد الفضالي، لـ"الوطن"، على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على أرواحهم، مؤكدا أن هناك عمليات تعقيم وتطهير تحدث يوميا بالقطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، موضحا أن الشركة قامت بإعطاء العديد من المحافظ النقدية كهدايا لعدد كبير من المواطنين أثناء شرائهم تذاكر المترو.

وأضاف الفضالي، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بمحطات المترو منذ ظهور الجائحة، موضحا أن التشغيل اليومي يبدأ من الساعة 5.15 صباحًا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءً ومن العتبة 23.45 مساءً.

وترصد "الوطن"، كل المعلومات عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" التى تستخدم لاستقلال خطوط مترو الأنفاق، وهى كالتالى:

1- هدفه راحة الركاب وتوفير الوقت والقضاء على الزحام أمام شبابيك التذاكر بصالات المحطات.

2- الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه.

3- الكارت لحامله ويمكن استخدامه لأكثر من شخص.

4- يمكن شحنه عدة مرات حال عدم تلفه.

5- متوفر بجميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

6- سعره 25 جنيها بصلاحية 5 سنوات.