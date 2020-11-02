أوغلو: أردوغان أخطر على العالم من فيروس كورونا

قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أخطر على العالم من فيروس كورونا.

وأضاف داود أوغلو أن الخطر الأكبر على أوروبا والعالم هو ثقافة الاستبداد، التي انتشرت من قبل القادة الشعبويين، في إشارة لأردوغان، وفقًا لقناة "العربية".

كما انتقد المعارض التركي نظام الحكم الرئاسي في البلاد، مؤكدًا أنه أضفى طابع عدم الكفاءة والتعسف.

وطالب داود أوغلو بضرورة العودة للنظام البرلماني، لأن النظام الحالي لن ينتج إلا الأزمات.

وكان أوغلو قد جدد قبل أيام، التأكيد على مطلب الانتخابات المبكرة، الذي بدأت المعارضة، في تركيا الترويج لها بداية الشهر الماضي، مؤكداً أن النظام التركي يعرض البلاد للإهانة في الخارج.

وفي كلمته، أمام رؤساء فروع حزبه في الولايات، في إسطنبول قبل أيام، قال داود أوغلو، وهو رئيس سابق لحزب العدالة والتنمية الحاكم، "طالما يعاني مواطنون في البلاد من البؤس، ويوجد فساد عميق، وإذا كانت كرامة بلادنا تُهان في الخارج، سنقول مرة أخرى، وكل يوم نريد انتخابات مبكرة".