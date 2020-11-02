مدبولي يوجّه بإتاحة أدوية كورونا في الصيدليات

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الأدوية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، ضمن بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، في المستشفيات والصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.

كان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وأكد رئيس الوزراء، توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وتوفير المستلزمات الطبية، لافتاً إلى وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية التي يتم شراؤها ضمن المبادرة، من خلال هيئة الشراء الموحد؛ لضبط الإنفاق وتحقيق مبدأ الحوكمة.

وفي ما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدن والمناطق السياحية والمطارات، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بالاستمرار بذات الآلية والإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المطارات المختلفة، والمدن السياحية.