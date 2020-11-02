إحالة 8 أطباء وممرضة للتحقيق بسبب "التزويغ" في طلخا

قرر نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، عاطف سعد، إحالة 9 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية "المنيل"، بينهم 8 أطباء وممرضة، للتحقيق أمام الشؤون القانونية، بسب تغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية، في الوقت الذي أشاد فيه بمستوى النظافة وانتظام العمل في مركز الشباب بنفس القرية.

وقام نائب رئيس مركز ومدينة طلخا بزيارة مفاجئة لقرية "المنيل"، صباح اليوم الاثنين، لتفقد انتظام العمل في المنشآت الحكومية ومكاتب الخدمات، ومتابعة مستوى الأداء الوظيفي، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتحسين البيئة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات بمراكز وقرى المحافظة، وتوجيهات محمد أمين الدمرداش، رئيس مركز ومدينة طلخا.

بدأت الزيارة بتفقد الوحدة الصحية بقرية "المنيل"، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمترددين على الوحدة، وتوفير العلاج اللازم لهم، وبالاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، تبين غياب 8 أطباء وممرضة عن العمل، وتمت مخاطبة الإدارة الصحية بطلخا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

وتوجه "سعد" بعد ذلك إلى مركز شباب قرية "المنيل"، وأبدى إعجابه بمستوى النظافة بالمركز، مشيراً إلى وجود ألعاب رياضية تشمل البلياردو وتنس الطاولة وصالة لألعاب قوى، مؤكداً ضرورة الاستفادة من المساحات الموجودة بمركز الشباب، في إقامة مشروعات خدمية وترفيهية للشباب، وتعظيم الموارد المالية للمركز.

واختتم نائب رئيس المدينة جولته بتفقد رئاسة الوحدة المحلية بالمنيل، لمتابعة سير العمل وحسن استقبال العاملين بالوحدة للمواطنين، والتأكد من تيسير إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وفي سياق متصل، استعرض محمد أمين الدمرداش، رئيس مركز ومدينة طلخا، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021، في اجتماع حضره نواب رئيس المركز، ورؤساء 5 وحدات قروية، ومديري الإدارة الهندسية والتخطيط والمتابعة.

تناول الاجتماع أولويات إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى قرى مركز طلخا، وتشمل مشروعات رصف الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، بما يضمن توفير الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق، وأكد رئيس المدينة على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من انتهاء أعمال المرافق المختلفة قبل البدء في أعمال الرصف.

وأضاف "الدمرداش" أن الأولوية للمشروعات الحيوية، والتي تلبي احتياجات المواطنين وتوفر خدمة حقيقية لأكبر عدد من القرى، مشدداً على أن تبدأ أعمال تغطية الترع والمصارف بعد التأكد من مطابقتها لمواصفات التغطية، بناءً على خطاب من الري.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، التي تنطلق يوم السبت المقبل، والتأكد من توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لإجرائها في سهولة ويسر، والتأكد من مستوى النظافة حول اللجان، وتوفير كافة احتياجات إتمام العملية الانتخابية في مختلف المقرات.