أعلنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، أنه سيجري قطع مياه الشرب عن مدينة طلخا بالكامل وقرى المركز بعد غد من 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساءا لأعمال الصيانة.

وأهبت رئاسة المركز، في بيان صحفي، المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة.