"الإخوان وقعوا في بعض" بسبب ماكرون.. وجدي غنيم: مرتبات "مذيعي الجماعة" حرام

تسببت مقابلة بوق الإرهاب القطري المسمى "الجزيرة" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في انقسامات حادة داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، الذين وجهوا الاتهامات لبعضهم البعض، ومنهم الإرهابي "وجدي غنيم" الذي خرج في فيديو جديد له يصف القناة القطرية بأنها ليست قناة إسلامية متهمها بمخالفة تعاليم القرآن الكريم وأن مرتبات موظفيها "حرام".

وقال غنيم، في فيديو له عبر صفحته على "يوتيوب": "قناة الجزيرة فرحانة بما قام به ماكرون، والمذيع تركه يكذب، ولم يقدم إعتذار، فهذا ليس حوار بقناة الجزيرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في قناة الجزيرة التي أعطت له قبلة الحياة لهذا الشخص".

أضاف: "مش عارف قناة الجزيرة بتعمل كده ليه مع ماكرون، والجزيرة دائما بتجيب راجل وست في قنواتهم، والقواعد الشرعية عندنا بتقول أن الحاجة اللي يقوم بها الراجل لا تقوم بها المرأة، لأن هناك علاقة شهوة بين الراجل والمرأة، وأقوي شهوة هي شهوة الجنس مع النساء، أنت جايب مذيعة بجانب مذيعة، والاثنين بيكسروا في القرآن ومخالفين لتعاليم الله تبارك وتعالي".

ووصف الإخواني الإرهابي ما يقوم به مذيعي الجزيرة بـ"المسخرة" وأنهم يخالفون تعاليم الدين الإسلامي، وإن هناك زنا النظر وزنا اليد، مضيفا: عرض الازياء اللي علي الجزيرة بالبناطيل المحزقة، وهناك برامج عري للنساء، وهذا أمر لا يصح، كذلك الأخبار الرياضية وعرض رياضة "تنس النساء"، واصفا ذلك بالعري وأمر محرم، والمرتب الذي يحصل عليه العامل في تلك البرامج حرام شرعا.

وقال وجدي غنيم أن الجزيرة تستعين بالشخصيات الإسلامية الأضعف خلال المناظرات التي يقومون بها.

وروي غنيم لقائه له بأحد قيادات الجزيرة السابقين الذي أكد له أن قناة الجزيرة ليست قناة إسلامية، مضيفاً: كل لحم نبت من حرام فالنار أولي به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأكبر مسئولية اللي بيتحكموا في الأفكار والعقول واللي بيتفرج عليهم ملايين، وكل واحد في قناة الجزيرة هيتحاسب لوحده، وكل إنسان سيسأل عن أعماله وأفعاله، وعرضه للعري والحرام والباطل.

بدوره قال سامح عيد الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن الهدف من هذا الهجوم هو زيادة التمويل القطري لإعلام الإخوان، فهو عبارة عن عمليات إبتزاز إخوانية لقطر.

اضاف لـ"الوطن": "هناك خلاف حاد بين إخوان قطر وإخوان تركيا، فإعلامي الإخوان في تركيا هاجموا تمام في مقابل هجوم قناة العربي علي أردوغان، والمعلوم للجميع أن تمويل قنوات الإرهاب في قطر يتم من الديوان الأميري شخصيا، ودعم الإعلام الإخواني في تركيا من حمد بن جاسم، وخلال الفترة الماضية تم تقليل الدعم وتباين في المواقف، فقناة الجزيرة تستغل جماعات الإسلام السياسي لتحقيف مصالحها، وأعتقد أن هذا الخلاف الحاد سينهى بالتراضي وزيادة التمويل لإعلام الإخوان.