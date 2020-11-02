شاهين: امتياز الـ400 جنيه للمعلم أهم إنجاز قانون تحسين أوضاع المعلمين

علق إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين، على موافقة مجلس النواب على قانون تحسين أوضاع المعلمين في مجموعه، قائلا: "يسعدنا أكثر من هذه التعديلات أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً هو من أعطى تعليمات للحكومة بالعمل على زيادة مرتبات المعلمين وسرعة استجابة الحكومة أيضا في تنفيذ مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب والموافقة عليه".

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا يعتبر هذا الموقف ممتازاً ومتميزاً بالنسبة للمعلمين، حيث إن الزيادة لامست أكثر من جانب، سواء من الـ50% زيادة حافز أداء المعلم، و50% زيادة في بدل المعلم، وأهم الإنجازات التي تضمنها هذا القانون هي الامتيازات المادية للمعلم، التي تبلغ من 400 إلى 600 جنيه.

وأشار إلى أن القانون 155 لسنة 2007 يعطي المعلم المميزات والحوافز بنسب مئوية "بدل معلم" الذي زاد 50% من الحافز الذي يأخذه المعلم حالياً أياً كانت قيمته، وكذلك حافز الأداء زاد أيضا بنسبة 50% بالإضافة إلى زيادة مكافأة الامتحانات لكل معلم والتي زادت 25%.

وتابع أنه كلما أدى المعلم عمله بكفاءة زادت مكافأته، وهذا هو المطلوب، كما أنه سيتم رفع الدخل الشهرى للمعلم، مشيراً إلى أن الدولة تدعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بنصف مليار جنيه، كما يؤمن دخلاً ثابتاً لصندوق الرعاية حتى لا يتوقف: "هناك مصادر دخل عملتها الدولة، سواء من مشروعات الوزارة، وكل اللي بيحصل عليه المعلم، وفيه نسبة هتدخل لهذا الصندوق علشان يستمر في العمل بتاعه".