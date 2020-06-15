وكيل تعليم مطروح يناقش تحديث المنظومة التربوية مع نقابة المعلمين

اجتمع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مع مفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح، وبلال جبريل نقيب معلمي بندر سيوة.

واستعرض "النيلى"، خلال الاجتماع أهم القضايا التعليمية والإنجازات التي تمت على أرض الواقع، والسبل العلمية الكفيلة بتحديث المنظومة التربوية بالمحافظة.

وقال "النيلى"، "إننا نعمل من خلال منظومة التعاون المثمر بين تعليم مطروح ونقابة المعلمين بالمحافظة"، مؤكدا على ضرورة تضافر جميع الجهود من جميع عناصر المنظومة التعليمية للتخلص من العقبات التى تواجه التعليم.

من جانبه أكد نقيب معلمي مطروح، أن هناك بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، تتخذ موقفاً معاديا للنقابة الحالية متهمة النقابة بمخالفات وتجاوزات إدارية تم رصدها خلال الفترات السابقة، موضحا أنه منذ استلام مسئولية النقابة لم تدخر نقابة المعلمين جهداً فى سبيل دعم ورعاية معلمى مطروح وفق الإمكانات المتاحة، وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية.