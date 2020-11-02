إطلاق دورة التسويق الإلكتروني بمكتبة مصر الجديدة.. الخميس المقبل

تنطلق في الخامسة من مساء الخميس القادم 5 نوفمبر الجاري، فعاليات دورة التسويق الرقمي، التي تنظمها مكتبة مصر الجديدة على مدار 45 يومًا، والتي تستهدف 300 متدرب، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، كل مجموعة 150 مشاركًا تم توزيعهم على يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا .

وقال الدكتور نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة: جاءت أزمة تفشي فيروس كورونا لتؤكد حاجة الشركات لاعتماد استراتيجيات عملٍ جديدة تتماشى مع الإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن هذه البرامج تأتى ضمن أنشطة المسئولية الاجتماعية لجمعية مصر الجديدة، وأن البرنامج يأتي امتدادًا لمشاركات الجمعية في تأهيل وتدريب الشباب من جميع الفئات والمساهمة في تطوير قدراتهم وفتح آفاق علمية وعملية جديدة لهم، وتيسيرًا لسبل التعليم والتدريب أمامهم.

وأوضح "حلمي" أن دورة التسويق الرقمي السنوية هي منحة تقدم بدعم من جمعية مصر الجديدة، مرة سنويًا (نوفمبر من كل عام)، وفقًا للتوجهات العامة للدولة بالاستثمار في الشباب وبالنهوض بمهارات الفرد لتحقيق معدلات نجاح كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالقطاعين العام والخاص، من خلال الاهتمام بمواكبة التطورات التكنولوجية.

وقالت إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن المنحة تشمل المنهج الكامل للتسويق الرقمي، ويتضمن 9 مجالات تستغرق 50 ساعة على مدار شهر ونصف بواقع 13 محاضرة 4 ساعات للمحاضرة، وأشارت إلى أن مجال التسويق الإلكتروني كاملاً "الـ9 مجالات"، بمحتوى يبدأ من مرحلة الصفر للمبتدئين صعودًا لمرحلة احتراف الإعلانات والتسويق الإلكتروني بآخر التحديثات لمنصات الإعلانات مثل فيسبوك وجوجل وجميع منصات إعلانات التسويق الإلكتروني "أكتوبر 2020".

وأشارت "مهدي" إلى حرص جمعية مصر الجديدة على اختيار أفضل محتوى تدريبي في مصر، وفق معايير جودة من أساتذة متخصصين بمجالات التسويق والتجارة الإلكترونية، تتضمن أقصى تأثير نفعي إيجابي من هذه المنحة على مهارات الأفراد وأصحاب المشروعات، وكذلك اختيار التعاقد مع المدرب وخبير التسويق الرقمي الإقليمي محمد جمال أحد أفضل مدربي التسويق الإلكتروني في مصر والشرق الأوسط، الذي يمتلك أكثر من 16 عامًا من الخبرة في مجال التسويق والتسويق الرقمي.

وساهمت هذه المعايير في نجاح التجربة التي ظلّت تُقدم من خلال مقر المكتبة بمصر الجديدة على مدار 5 سنوات مضت، تم خلالها تدريب ما لا يقل عن 1000 متدرب على المهارات الإلكترونية والتسويق الرقمي.