تجديد حبس قاتل زوج شقيقته في بورسعيد

جددت نيابة بورفؤاد حبس متهمين في واقعة مقتل موظف بهيئة قناة السويس طعنًا،على خلفية خلافات أسرية نشبت بين القتيل وزوجته التي استعانت بشقيقها وشريكه لتأديب الزوج فأوثقاه بالحبال وقعا أصابعه وأنهالا عليه طعنا حتى لقي مصرعه.

كانت النيابة، أمرت بالإفراج المؤقت عن زوجة القتيل وأصدرت بيان لها، اليوم، استعرضت فيه سير التحقيقات وأوضحت أنها تلقت إخطارًا فى الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، بوصول جثمان المتوفى "شادي عبد العزيز" إلى "مستشفى طوارئ هيئة قناة السويس" مصابًا بعدة إصابات منها طعنة نافذة بالقلب، بدعوى تعدي المتهم «محمد السيد العربي» عليه بمعاونة سائقه الخاص.

انتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمانه وما به من إصابات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لإصاباته وكيفية حدوثها وسبب الوفاة، كما انتقلت لمعاينة المسكن محل الواقعة وكشفت بعثرة محتوياته وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه وبيان سبب الوفاة.

وسألت «النيابة العامة» بنات المجني عليه الثلاثة، فأجمعن بوقوع شجار بين أبيهن (المتوفى) وخالهن (المتهم)، وقررت إحداهن رؤيتها مطواة بحوزة والدها أخذها منه صديق خالها خلال الشجار، بينما قررت أخرى رؤيتها المطواة بحوزة خالها، وأن والدتها طلبت منها وشقيقتيها الإقرار في قسم الشرطة على خلاف الحقيقة بحيازة والدهن المطواة خلال الشجار، وذلك للحيلولة دون اتهام خالهن وحبسه.

وسألت «النيابة العامة» زوجة المتوفى فقررت أنها حاولت نزع السلاح من يد المجني عليه خلال الشجار فضربها به محدثًا إصابة بذراعها، ثم تعدى به على شقيقها، وبعدما فُضَّ الشجار تبينت أن زوجَها ملقًى على الأرض مضرجًا في دمائه، منكرةً ما قررته ابنتها في التحقيقات من إملائها أقوالًا عليها وشقيقتيها على خلاف الحقيقة.

بينما استجوبت «النيابة العامة» شقيق زوجة المتوفى فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وقرر حيازة المتوفى مطواة خلال الشجار تعدى عليه بها، فحاول الدفاع عن نفسه ونزع السلاح منه، وخلال تدافعهما حدثت إصابة المتوفى، وتبينت «النيابة العامة» من إصابات المتهم، وكذا أنكر مَن كان بصحبة الأخير ما نُسب إليه من اتهام، مقررًا ذات مضمون الأقوال.

من جانب أخر قال جرجس جريس ممثل الدفاع عن القتيل إن النيابة سوف تستدعى والد القتيل للإدلاء بأقواله فى الحادث بعد تحسن صحته لإصابته بإنهيار بعد مقتل إبنه.