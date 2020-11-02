حقيقة عودة العداد مسبق الدفع للشريحة الأولى عند الشحن.. الكهرباء تجيب

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، ليحقق عدالة الاستخدام للمشترك، موضحًا أنه في نظام العداد القديم يتم المحاسبة بالشهر، أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ محكم.

وصول الرصيد إلى حد الإنذار

أشار حمزة لـ"الوطن"، إلى وجود لمبة بالعداد تضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار وتضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل، وعندما يفصل تقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن، لافتًا إلى أن حد الإنذار 30 جنيهًا، وحد الفصل 20 جنيها للعداد الأحادي، بينما حد الإنذار 40 جنيهًا وحد الفصل 30 جنيها للعدادات الثلاثية.

الخطوات المتبعة للتعاقد على تركيب عداد مسبوق الدفع:

- إحضار صورة البطاقة الشخصية وصورة من عقد ملكية العقار أو المبنى.

- تقديم طلب تركيب العداد لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العميل، ودفع الرسوم.

- شحن كارت بقيمة 100 جنيه للحصول على كمية من الكيلو وات.

- يوضع كارت الشحن في الفتحة الخاصة به في العداد لقراءة قيمة وكمية الشحن وتسجيلها.

- يجب الانتظار قليلاً حتى تنطفئ لمبة الإنذار وتظهر رسالة "كارت مقبول" ثم يسحب الكارت من العداد

- إعادة شحن الكارت قبل نفاد الرصيد المتبقي.

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من خلال كارت الشحن

- تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد.

- تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- تتميز غرف العدادات الذكية "مسبوقة الدفع" بجودة عالية.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- يقضى على مشاكل الفواتير المبالغ فيها.

- يعد العداد الكودي مركز تحكم بالمنزل يستطيع المستهلك تخفيف الأحمال بمنزله.

- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله في حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.