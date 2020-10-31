"الكهرباء": تقسيط مقايسة العداد الكودي على 24 شهرا بدون فوائد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العداد الكودي "مسبق الدفع" تسمح لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بتقسيط قيمة المقايسة الخاصة بالعداد على 24 شهرًا بدون فوائد، للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التقدم بطلب تركيب هذا العداد.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن وزارة الكهرباء حددت أسعار تركيب العداد الذي يتم شحنه عن طريق الكارت في الشقق والعقارات، لافتًا إلى أنها تختلف حسب المكان وأيضاً حسب المساحة.

أسعار عدادات الكهرباء بالكارت

وذكر المصدر، أن سعر عداد الكهرباء بالكارت في المنازل لعداد واحد فاز يبلغ 930 جنيهًا، و1000 جنيه لعداد 3 فاز، لافتًا إلى أن أسعار عدادات الكهرباء بالكارت في المحلات التجارية لعداد واحد فاز يبلغ 1300 جنيه، ولعداد 3 فاز 1800 جنيه.

سعر متر مقايسة الكهرباء

– سعر المقايسة بالنسبة للمنازل 900 جنيه لكل 100 متر للمنازل بالقرى، و1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

– سعر المقايسة بالنسبة للمحال التجارية 1100 جنيه لكل 100 متر في القرى، و2200 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

طرق شحن العدادات مسبقة الدفع

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن).

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن".

- يجري حاليًا استخدام تطبيق سهل (App Store – Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول)، وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـNFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل).

أسعار شرائح الكهرباء في 2021/2020

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشًا بدلًا 40 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشًا بدلًا من 50 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 حط قرشًا بدلًا من 82 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشًا بدلًا من 100 قرش).

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصل أصحابها على دعم ( 118 قرشًا).

- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشًا).

وأكدت وزارة الكهرباء أن من يزيد استهلاكهم عن 650 كيلو وات سيخرجون من الدعم، مشيرة إلى أنه من الممكن التحكم في فاتورة الكهرباء عن طريق ترشيد الاستهلاك.