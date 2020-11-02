عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ الأقصر يناقش أهداف برنامج "النمو الأخضر"

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعًا، اليوم، عبر الفيديو كونفراس مع فريق برنامج النمو الأخضرالتابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهم الدكتور "أنا كيارا" خبير التنمية البشرية، ومدير مكتب برنامج النمو الأخضر الشامل بمصر، والدكتور "عادل صبري "المنسق الوطني للمشروع، والمهندس "عمر محمد" منسق محافظتي الأقصر وقنا.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور عادل صبري، المنسق الوطنى للمشروع، برنامج النمو الأخضر الشامل فى مصر وأهدافه ومدخلاته ومخرجاته ودوره فى خلق فرص عمل للشباب، تستأثر المرأة فيها بنسبة لا تقل عن 20%، وتعتمد المشروعات بشكل أساسي على المنتجات الزراعية مثل قصب السكر والطماطم والتمور وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتدوير القمامة والطاقة الشمسية.

وأثنى محافظ الأقصر على المشروع، وحث أعضائه على إقامة مشروعات بالمحافظة يستفيد منها أصحاب الدخول البسيطة وصغار ملاك الأراضى الزراعية، وإنشاء مصانع مصغرة لإعادة تدوير مخلفات "القصب وقشر الموز" بالإضافة إلى استخدام تقنية الطاقة الشمسية.

وكان المستشار مصطفى ألهم، التقى عددًا من أفراد الأسر المستحقة لتسديد رسوم تصالحات مخالفات البناء من قبل مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، مؤكداً أن المحافظة والدولة لا يدخران جهداً في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى تنفيذ عدة مشروعات في القرى المشمولة بمبادرة "حياة كريمة" في مختلف قطاعات المرافق والخدمات الجماهيرية.

وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء، أن ذلك يأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد شهد ديوان عام المحافظة فاعلية تسليم الأسر المستحقة ايصالات سداد رسوم التصالحات على مخالفات البناء، بحضور اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول وحدة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمد زمزم مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير، والمهندسة نورا عثمان وياسر جاد الرب أعضاء وحدة حياة كريمة بالأقصر، وتم خلال الفاعلية منح المستحقين ايصال سداد المبالغ المالية التي خصصتها مبادرة "التصالح حياة" لدفع قيمة المصالحات في مخالفات البناء للأسر الاولي بالرعاية، والتي تكفلت بها مؤسسة صناع الخير للتنمية برئاسة مصطفي زمزم رئيس مجلس امناء المؤسسة ، ومؤسسة حياة كريمة .