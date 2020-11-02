وزير الزراعة يبحث مع سفير جنوب السودان آفاق التعاون بين البلدين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الزراعي بين البلدين، في ضوء اهتمام القيادة السياسية، بتطوير علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في جميع المجالات.

القصير أكد أن الاجتماع، بحث أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان، في مختلف المجالات الزراعية، وأهمها الإنتاج الحيواني، وإنشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية، وذلك تنفيذا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين.

وقال سفير جنوب السودان، إنه بحث مع وزير الزراعة الإعداد للزيارة المرتقبة لوزير الزراعة بجنوب السودان لمصر، كما أشاد بالجهود المصرية، نحو دعم التنمية في دولة الجنوب، حضر اللقاء سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.