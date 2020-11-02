"القباج" تبحث مع جمعيات الصليب والهلال الأحمر تعزيز التعاون ضد كورونا

استقبلت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، الدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تناول اللقاء استعراض مختلف جهود جمعية الهلال الأحمر المصري ودورها في الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث ومشاركة جهود الدولة في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي

كما بحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في دعم جهود الإغاثة والتعامل مع الأزمات، فضلا عن تعزيز العمل على تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين في البرامج التدريبية المختلفة.

جاء الاجتماع في حضور رانيا أحمد، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وفي بداية اللقاء، رحبت نيفين القباج، بالمدير للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيدة بالدور الذي يلعبه الاتحاد في التعامل مع الأزمات في مختلف أنحاء العالم وكذلك دعم قدرات الجمعيات الوطنية.

القباج: الهلال الأحمر حققت طفرة كبيرة في مجالات الإغاثة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية الهلال الأحمر المصري, حققت طفرة كبيرة في مجالات الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لتطوير دور جمعية الهلال الأحمر المصري، كي تكون رائدة في العمل الإنساني، وتحقيق استجابة سريعة وفعالة في أوقات الأزمات.

التعامل مع تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دور الهلال الأحمر في التعامل مع تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الجمعية قدمت موادا غذائية لما يقرب من 1800 أسرة متضررة من تداعيات الجائحة في 6 محافظات، فضلا عن تقديم النصائح التوعوية والصحية من أجل الحد من خطر انتشار الوباء وكيفية اتباع الاجراءات الصحية السليمة من خلال القنوات والمنصات المختلفة.

وأكدت القباج أهمية تطوير منظومة الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري بهدف استمرار متابعة تداعيات الأزمات المختلفة التي تتعامل معها الجمعية وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرة أيضا إلى ضرورة زيادة دور المتطوعين من الجمعيات الأهلية في جهود جمعية الهلال الأحمر المصري.

وتطرقت نيفين القباج إلى أهمية تعزيز دور الهلال الأحمر المصري في تقديم خدمات ذات نهج شامل لمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين تعمل الوزارة على تقديم الخدمات لهم عبر مختلف البرامج والمبادرات.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تطلعها لتوسيع دور الهلال الأحمر المصري ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بل إلى الأشقاء في مختلف الدول الإفريقية من خلال الشراكة الوثيقة والتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

دعم جهود الهلال الأحمر المصري

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لدعم جهود الهلال الأحمر المصري في حملات التبرع بالدم على مستوى الجمهورية بالشراكة مع الاتحاد الدولي.

ومن جانبه، استعرض حسام الشرقاوي دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مواجهة الأزمات والكوارث في الدول التي تعاني من الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية أو تواجه صعوبات وأزمات طارئة، كما استعرض دور الاتحاد الدولي في تبادل الخبرات ودعم قدرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مختلف دول العالم.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بدور جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدا أنها حققت طفرة كبيرة في مختلف المجالات سواء من خلال التعامل مع الأزمات والكوارث أو المشاركة المجتمعية.

مواجهة الأزمات والكوارث

وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر المصري لها تاريخ طويل من العمل المشرف في دعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث، فضلا عن مشاركتها في دعم جهود التنمية المختلفة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور رامي الناظر ،المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجمعية تقدم جهودا كبيرة في مختلف مجالات الإغاثة والتعامل مع مختلف الأزمات، مشيرا إلى أن قوافل الإغاثة ستقوم بتوفير الخدمات الطبية والاحتياجات الإنسانية في المناطق الأكثر احتياجا، كجزء من المسئولية الإنسانية والرسالة التي يعمل الهلال الأحمر المصري على ايصالها للفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى أهمية الدور المحوري الذي يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري في مختلف محافظات الجمهورية، وكونه حجر الزاوية الذي يرتكز عليه الهلال الأحمر المصري في عمله الإنساني.

وفي ختام اللقاء، منحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور حسام الشرقاوي ميدالية الهلال الاحمر المصري تقديرا لدور وجهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر في اعمال الاغاثة ومواجهة الأزمات.