عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة ببرنامج "سكن لكل المصريين"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، برئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات، وحصر الأراضي الفضاء علي مستوي الجمهورية، ويوجه بانشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات، على تلك الأراضي لصالح البرنامج القومي "سكن لكل المصريين".