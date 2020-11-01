السيسي عن مشروعات العاصمة الإدارية: ليست أمر يسير.. دي الدولة الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للقائمين على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنهم بعد سنوات طويلة جدًا، سيفتخرون بالقيام بهذه المهمة، "بعد سنين طويلة جدًا هتقولوا احنا اللي عملنا ده، ده اسمه تاريخ مصر الحديث، دي الدولة الجديدة، وهذا أمر ليس باليسير".

وأضاف السيسي، خلال تفقده بعض الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "المشروع ده عاوز منا انتباه شديد، اللي بنعمله ده هيفضل معانا على طول، مش عشرات السنين فقط، بل مئات السنين".

وتابع: "القاهرة الخديوية معمولة من 150 سنة، لما اتعملت وقت ما كان افتتاحها كانت حاجة تانية خالص، كان لابد أننا نخرج من القاهرة لأننا بنصرف على القاهرة مليارات الجنيهات لو كانت اتصرفت هنا من 20 سنة كانت خلت المنطقة هنا حاجة تانية".

وواصل: "الخلاصة في الكلام.. انتبهوا للحاجة اللي بتتعمل، مش معاك بس اللوحة بل معاك فكرة وعقلك،أنا مستعد اسمع كل المهندسين والمكاتب الاستشارية، لما اتكلم معاكم بتكلم عشان اسمع، عشان نطلع حاجة جميلة، شد حيكلم، الـ8 أشهر اللي قفلتوا فيهم كان ليهم تأثير، كورونا أذتنا سنة، لازم نعوض ده".

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، ومعدلات الانجاز.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشيوخ، وغيرها من مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس، على ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق باجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على سلامة كل العاملين.